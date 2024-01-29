فلسطين تودع كأس اَسيا بعد الخسارة من قطر

ودع المنتخب الفلسطيني منافسات كأس اَسيا قطر 2024، بعد الخسارة من نظيره القطري بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

وكان الفدائيين قد صعدوا للدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخ فلسطين، بعدما احتلوا المركز الثالث ليصعدوا كأفضل ثالث مجموعة.

ونجح المنتخب القطري في التأهل للدور ربع النهائي من كأس اَسيا، في المباراة التي اتسمت بالقوة والندية والإثارة في شوطيها الأول والثاني.

تفاصيل المباراة

نجح المنتخب الفلسطيني في تسجيل الهدق الأول عن طريق اللاعب عدي دباغ في الدقيقة 37، بعد ضغط قوي على دفاع المنتخب القطري، لينجح في مرواغة المدافعين وتسديد الكرة لتسكن الزاوية اليسري لحارس قطر.

فيم عادل اللاعب حسين الهيدوس التعادل النتيجة للمنتخب القطري في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1/1، بينما أضاف اللاعب أكرم عفيف الهدف الثاني في الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بفوز قطر 2/1 على فلسطين.

وكان المنتخب الفلسطيني قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: رامي حمادة

الدفاع: مصعب البطاط، ميشيل تيرمانيني، محمد صالح، كاميلو سالدانيا.

الوسط: عدي خروب، عميد محاجنة، محمود أبووردة

الهجوم: تامر صيام، زيد القنبر، عدي دباغ.

بينما بدأ المنتخب القطري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: بوعلام خوخي، لوكاس مندس، بسام الراوي، بيدرو ميجيل.

خط الوسط: أحمد فتحي، جاسم جابر، حسن الهيدوس.

خط الهجوم: محمد وعد، المعز على، أكرم عفيف.