أوقاف الفيوم تنظم ندوات دعوية بعنوان "حفظ العقل"

عقدت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، عدد (17) ندوة بعدد من المساجد الكبرى تحت عنوان: "حفظ العقل"، ضمن الخطة الدعوية للمديرية.

يأتي هذا في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية الأوقاف بالفيوم، وذلك في إطار خطة المديرية خلال شهر رجب الفضيل.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ومديري إدارات الأوقاف الفرعية، وبمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المميزين، وذلك بعد الانتهاء من آداء صلاة العشاء بالمساجد الكبرى.

العلماء: القرآن الكريم تحدث عن العقل بما ينبيء عن مكانته

وخلال هذه الندوات قال العلماء: إن القرآن الكريم تحدث عن العقل بما ينبئ عن مكانته وأهميته، ودعانا إلى التفكر والتأمل وحسن استخدام العقل، حيث قال "إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون"، وقد ميز الله (عز وجل) الإنسان عن سائر الخلق بالعقل والفكر والتأمل والتدبر والتمييز، ونعى على من أهملوا هذه النعم ولم يوفوها حقها، فقال سبحانه "أفلا يعقلون" و"أفلا تتفكرون" و" أفلا تتذكرون" و "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها"،ويقول الحسن البصري "لو كان العقل يشترى، لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشترى بماله ما يفسده"، ويقول العز بن عبد السلام: ومحفظ العقل لفوائده، ولا يجوز تخبيله بشيء، من المسكرات، ولا يجوز ستره بالمغفلات المحرمات، ويستحب صونه من الغفلة، وذلك بنفى أسباب الغفلات من الشواغل الملهيات".

وأشار العلماء إلى أن الدين هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وأن المحافظة على نعمة العقل هو واجب على كل مسلم.