سمعة المنتج المصري تعزز ارتفاع حصيلة الصادرات الهندسية لـ 4.2 مليار دولار خلال 2023

قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع خلال عام 2023 ، ارتفعت بنسبة 10.5% حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة ب 3.841 مليار دولار عام 2022.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، والمذاع على قناة صدى البلد، إن من الأسباب الرئيسية لزيادة صادرات القطاع خلال العام الماضي، يرجع إلى عملية التسويق الجيدة التي تبناها القطاع، بالإضافة إلى سمعة المنتج المصري داخل السوق العربي والأفريقي، بالإضافة إلى فتح الأسواق الخارجية وطرق الأبواب من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

ونوهت إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الكابلات المصرية، والأجهزة الكهربائية، كما أن نجاح الصادرات الهندسية في تحقيق نمو سنوي بشكل مستدام سيساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية.

وأوضحت أن ما يحدث في البحر الأحمر له تأثير سلبي على عمليات التصدير للمكونات التي يصدرها القطاع، كما أن القطاع يبحث عن حلول مع وزارة النقل.