"المصل واللقاح" تُحذر من عودة فيروسي "الزومبي"

قال الدكتور أمجد الحدد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه لا يوجد شيء يسمى بوباء "إكس"، والمقصود بهذه الكلمة الافتراضية من منظمة الصحة العالمية، تحذير العالم من حدوث وباء ما، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمة تحذر من تحول أحد الفيروسات إلى فيروس جديد .

وتابع "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام طه في برنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن التقلبات الجوية والتغيرات المناخية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة ستؤدي الى ذوبان الجليد في البيئات القطبية، وهذا سيؤدي إلى ظهور الفيروسات المجمدة مرة أخرى مثل فيروسي "الزومبي" ويصيب الغزال وكان هذا الفيروس موجود في الماضي، ولكنه انتهى منذ فترة طويل .

ولفت إلى أن هناك توقعات بظهور فيروس "الزومبي" مرة أخرى مع ذوبان الجليد خلال الفترة المقبلة، وهناك تخوفًا من تحور فيروس إنفلونزا الطيور لإصابة البشر ، وبالتالي قد تحصد ملايين البشر، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمة تطالب بضرورة الاستعداد ضد أي وباء جديد محتمل.