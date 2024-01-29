الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأوروبية: خسائر قطاع السفر تطغى على مكاسب الطاقة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

بدأت الأسهم الأوروبية الأسبوع بأداء ضعيف بعد أن سجلت أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة، إذ طغت خسائر كبيرة لأسهم شركات السفر بعض الشيء على أداء قوي لقطاع الطاقة.

 

الأسهم الأوروبية 

 

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية عند 483.66 نقطة خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش. وسجل المؤشر القياسي أعلى مستوى في عامين وأفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر يوم الجمعة.

 

وهبط سهم ريان إير، أكبر شركة طيران في أسواق الأسهم الأوروبية من حيث عدد الركاب، 2.3% بعد أن قلصت الشركة التوقعات لأرباح السنة المالية المنتهية في مارس .

 

وانخفض مؤشر قطاع السفر والترفيه فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.5%.

 

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أسهم شركات النفط والغاز

 

الأسهم الأوروبية 

 

ومما حد من الخسائر، صعدت أسهم شركات النفط والغاز 1.5% مع ارتفاع أسعار الخام بعد أن فاقم هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في الأردن المخاوف من تعطل إمدادات من الشرق الأوسط.

 

ومن بين التحركات الكبيرة، قفز سهم شركة هولسيم فى أسواق الأسهم الأوروبية 5.1% إلى قمة المؤشر القياسي بعد أن قال عملاق مواد البناء السويسري إنه سيفصل عملياته في أميركا الشمالية من خلال طرح في نيويورك، وهو ما يمكن أن يفضي إلى تقييم للوحدة عند 30 مليار دولار. كما اختارت الشركة رئيسا تنفيذيا جديدا.

 

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