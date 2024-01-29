أسرار لغة الضاد في تعليم خط النسخ و خط الرقعة لكريم سمير ابن الاسماعيليه

صدر للكاتب كريم سمير ابن الاسماعيليه كتاب اسرار لغه الضاد في تعليم خط النسخ وخط الرقعه الجزء الاول عن دار نشر الاحمد

وتم عرض الكتاب ضمن مطبوعات معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ من ٢٤ يناير ل٦ فبراير بدار الأحمد صالة ١ جناح A28

وأكد

الفنان .عطية سليم خبير الخطوط العربية ان

مميزات الكتاب أنه تم إعداده بطريقة ممتازة ومبتكرة وإبداعية تسهل عملية تعليم تحسين خط النسخ و خط الرقعة عن طريق دروس مخصصة في ذلك متدرجة في التعليم تبدأ من حرف الألف وحتي حرف الواو ويتم كتابة الحروف مع بعضها في كل درس مع كلمات علي الدرس ثلاثية وفي الختام يتمكن الدارس من كتابة أكبر قدر من الحروف مع بعضها وكلمات تساعد الدارس في تحسين خطه وتطبيق ذلك مستقبلاً في الكتابة

هذا الكتاب أكثر من رائع وعلم حقًا من متخصص في تدريس لغة الضاد و الخط العربي

ويؤكد محمد راضي الأديب والكاتب ان أسرار لغة الضاد في تعليم خط النسخ و خط الرقعه نحتاجة اليوم أكثر من الامس حيث تلاحظ. ان معظم ابنائنا الطلاب لايجيدون الكتابه الصحيحه ويجب أن تهتم مدارس المراحل الابتدائيه بتحسين الخطوط لانها أساس التعليم السليم الذي يعيد للغه العربيه رونقها المميز

بينما أكد الكاتب كريم سمير أن هذا الكتاب هو الجزء الاول وهناك اجزاء أخري سيتم طباعتها قريبا