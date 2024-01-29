باحث: استهداف الحدود السورية الأردنية هو تهديد للمنطقة العربية من قبل إيران

أكد أبوبكر باذيب، الباحث الاستراتيجي، أن استهداف الحدود السورية الأردنية هو تهديد للمنطقة العربية من قبل إيران، مشددًا على أن هذا على عكس الإدعاء بأن ذلك وراءه دعم الأشقاء في غزة.

وأشار "باذيب"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن دعم وحماية إسرائيل في كافة المجالات مهما تصاعدت الخلافات بينهم، مشددًا على أن الولايات المتحدة قد تسهم في الضغط على إسرائيل.

وشدد على أن ضربات إيران من خلال الحوثيين يؤكد النظرية التي روجت لها إسرائيل بأن حماس جماعة إرهابية، موضحة أن الأحداث التي يقوم بها الحوثيون تسهم بشكل كبير في الضغط السياسي على إسرائيل، مؤكدًا أن هناك سياقًا أكبر لتهديد أمن المنطقة العربية.

وفي وقت سابق، قال أبو بكر باذيب باحث في الشئون الاستراتيجية، إن التهديدات التي تقوم بها جماعة الحوثيين للممرات المائية بالبحر الأحمر، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحوثيين استهدفوا سفن نفط في خليج عمان وخليج عدن، وأوقفوا تصدير النفط من الموانئ اليمنية قبل أحداث غزة.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في البحر الأحمر له مستويين، مستوى دولي وأخرى إقليمي عربي، والتحفظات الأوروبية على العملية العسكرية ضد الحوثيين ترجع لنوع من الانقسام، على مستوى وقف الحرب في غزة، فبروكسل ومدريد كان لديهم مواقف متقدمة ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ومارستا ضغوط كبيرة، وكان لهم أدوار مختلفة على مستوى حرب غزة وأوكرانيا، لذا لهم تحفظ على عمليات البحر الأحمر.

وأردف: "هناك اتفاق عام، لكن هناك خلافات بين دول أوروبا فيما يتصل بالحرب في غزة، فمثلًا إسبانيا وبلجيكا يعتقدون أن الحرب في غزة إذا توقفت يمكن أن تنطفأ الكثير من الأزمات أو تهدأ، وهذا سبب تحفظهم أيضًا على العملية العسكرية في البحر الأحمر".