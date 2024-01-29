نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 الترم الاول
رابط سريع .. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 الترم الاول
نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 الترم الاول،مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، يترقب أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة إعلان نتائج الشهادة الإعدادية. حسب مصادر مديرية التربية والتعليم في المحافظة، سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات بمجرد انتهاء عمليات التصحيح والرصد، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال هذا الأسبوع.
وبمجرد اعتماد النتائج من قبل محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، سيتاح لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية. تُذكر أن النتائج ستشمل درجات الطلاب في جميع المواد التي أدوها خلال الفصل الدراسي الأول، ويمكن للطلاب الذين يرغبون في تقديم تظلمات بعد الإعلان عن النتائج القيام بذلك وفقًا للإجراءات المحددة.
نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024
قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالاعتماد على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 80.87%. تم ذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
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أقيمت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة في مواد متنوعة، من بينها اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية). بلغ إجمالي عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات 200,085 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.
تبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 140 درجة، وذلك لكل من الفصلين الدراسيين. وبالتالي، يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة. وللطلاب الذين يرغبون في تقديم تظلم على النتيجة، يُتاح لهم تقديم طلبات التظلم في الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان النتيجة، وذلك وفقًا للإجراءات المحددة المتعلقة بتقديم طلبات التظلم.
توزيع درجات الشهادة الإعدادية
وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول:
- مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
- مادة العلوم: 20 درجة
ويكون مجموع المواد 140
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