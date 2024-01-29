رسميًا الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة برقم الجلوس

رسميًا الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة برقم الجلوس ، ونتيجة الشهادة الإعدادية، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث يتم إعلانها على موقع مديرية التربية والتعليم بعد قليل.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧% بحضور اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيث تقدم للامتحانات ١٨٩ ألفا و٧٦٦ طالبا بالإدارات التعليمية وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح ١٥٢ ألفا و٩٧٣ طالبا.

ترتيب الإدارات نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:

فى المركز الأول ( الهرم )، الثانى ( الدقي )، الثالث ( العجوزة )، الرابع (٦ أكتوبر)، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس ( الصف)، السابع ( الوراق )، الثامن ( جنوب الجيزة )، التاسع ( العمرانية )، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادي عشر ( البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق اكتوبر)، الرابع عشر ( منشأة القناطر)، الخامس عشر ( أطفيح )، السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية )، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر ( أوسيم )، العشرون (أبو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحرية).

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اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح ٩٦.٨٥%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبنسبة نجاح بلغت ٩٢.٥٩ % للمكفوفين.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ظهور نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة عبر الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ولفتت المديرية أنه بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، يتم للمرة الأولى اعلان نتائج الامتحانات الكترونيا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي.