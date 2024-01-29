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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مهاجم إنجلترا يكشف موقف محمد صلاح بعد رحيل كلوب عن ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف جابريل أجبونلاهور، مهاجم منتخب إنجلترا ونادي أستون فيلا الأسبق، موقف محمد صلاح بعد رحيل يورجن كلوب عن صفوف ليفربول مع نهاية الموسم الجاري.

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أرتيتا يعلق على رحيل يورجن كلوب عن ليفربول

وأكد أجبونلاهور على أن هناك عدد من اللاعبين قد يكونوا غير متواجدون بعد رحيل كلوب عن الريدز، مشيرًا إلى أن محمد صلاح قد يكون من ضمن هؤلاء اللاعبين.

تصريحات أجبونلاهور

تحدث أجبونلاهور في تصريحات لشبكة "talkSPORT" البريطانية، حيث قال: "نحن ننظر لبعض اللاعبين الذين من المحتمل أن لا يكونون متواجدين داخل الريدز بعد رحيل كلوب".

وأكمل: "بالطبع، الدولي المصري يظل على رأس قائمة هؤلاء اللاعبين لأن أندية الدوري السعودي تلاحقه، ربما يرحل في الصيف".

وتسائل عن وضع ليفربول حال رحل صلاح عن الفريق، حيث قال: "من المرجح أن تخسر واحدًا من أفضل لاعبيك على الإطلاق، ماذا سيفعل ذلك بالريدز أيضًا بالمستقبل؟".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح لديه عقد مع ليفربول حتى صيف 2025، حيث ترغب عدد من أندية الدوري السعودي ومنهم الهلال واتحاد جدة في ضم اللاعب.

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