مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على ارتفاع

أغلق الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 21 يناير، على ارتفاع، بمقدار 0.75 نقطة، ليصل عند مستوى 1,992.48 نقطة، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر قطاع المال.

الأسهم البحرينية

كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 746.99 تقطة، بارتفاع قدره 1.68 نقطة، عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو 355 ألفًا و871 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 113 ألفًا و291 دينارًا بحرينيًا، نتيجة تنفيذ 34 صفقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق مرتفعاً

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30 " اليوم عند مستوى 4604.54 نقاط مرتفعًا 17.5 نقطة، وبنسبة 0.38 مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4587.06 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى الأسهم نحو 3 ملايين و328 ألفًا و870 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 10.2 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 3 ملايين و708 آلاف و594 ريالًا عُمانيًّا.