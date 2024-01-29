وكيل صحة القليوبية يشارك في افتتاح فعاليات يوم التميز المهني

شارك الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اليوم افتتاح فعاليات يوم التميز المهني لصيادلة القليوبية، والذي تنظمه نقابة الصيادلة، وأشاد بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وحرص جميع أعضائها علي تقديم كامل الدعم لتدريب العاملين بصحة القليوبية.

كما أعرب " وكيل صحة القليوبية " عن خالص امتنانه وحبه لنقابة صيادلة القليوبية، والتي تعد من أولي النقابات التي أستقبلته واحتضنته منذ اللحظات الأولي منذ توليه منصب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وشكر لهم حرصهم علي إقامة هذا اليوم الرائع الذي يبرز جميع نقاط التميز للصيادلة في كافة المجالات المختلفة.

كما أشار الي أهمية دور الصيدلي في المنظومة الصحية تحت قيادة د. فيفيان هنري مدير عام الصيدلة بالقليوبية؛ والذي لا يقل أهمية عن دور الطبيب، وأن مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بصدد الاستعداد لتسجيل مستشفي القناطر الخيرية العام بهيئة الاعتماد والرقابة GAHAR، فالكل يعمل علي قدم وساق لكسب هذه الثقة وتحقيق ذلك الحلم الذي أصبح اهم وأكبر أحلامنا.

وانه وجميع العاملين بصحة القليوبية سيبذلون أقصي جهدهم لاستكمال سلسلة اعتماد المستشفيات المقرر افتتاحها خلال العام الجاري، مثل (مستشفي العبور التخصصي، ومستشفي شبين القناطر، ومستشفي طوخ المركزي، بالإضافة إلي مستشفي صدر المرج).

وضمن فعاليات اليوم تم عرض بعض نقاط التميز التي يتسم بها صيادلة القليوبية ومنها:-

▪︎ التميز في قطاع تدريب الصيادلة.

▪︎ وانشاء عيادة المشورة بكفر شكر، والتي تنفرد بها محافظة القليوبية،حيث تهدف إلي نشر الوعي وتعزيز صحة المجتمع.

وفي النهاية تم تكريم أعضاء المنصة الكرام ، وتكريم الصيادلة اعضاء عيادة المشورة بكفر شكر ، علي جهدهم المبذول في انجاح دور العيادة في نشر الوعي لجميع المتردين علي العيادة.