محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع الخليج المصري بالخصوص

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بحضور الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص جولة ميدانية لتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة شارع الخليج المصري بمدينة الخصوص ضمن خطة مشروعات قطاع رصف الطرق بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارىي تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

بدأت الجولة بتفقد أعمال فرد طبقة السن والأساس بالشارع بطول 1.3 كيلو متر وبتكلفة 6 مليون جنيه، ويقوم على أعمال التنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة حيث تم الإنتهاء من إنشاء الأرصفة الجديدة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك ، فضلاً عن إزالة كافة الإشغالات بالمنطقة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري كونه شارع رئيسي وحيوي .

وأكد محافظ القليوبية على أنه سيتم متابعة المقاولين للتأكد من الالتزام بمواصفات الرصف وتحقيق أعلى نسب إنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، موجها أيضا بالالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .