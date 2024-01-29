غليان في الشارع الرياضي المصري.. والجبلاية "شاهد ما شفش حاجة"

أمم أفريقيا

تُسيطر حالة من الحزن الشديد، على الشارع الرياضي المصري عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر الاول، على يد نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية بدور الـ 16، لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها حاليا دولة كوت ديفوار.

غضب جماهير الكرة المصرية

وشهدت الساعات الماضية حالة من الغضب الشديد انتابت جماهير الكرة المصرية بعد الهزيمة على يد الكونغو الديمقراطية بدور الـ16 للبطولة.

وتحمل الجماهير المصرية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الاخفاق الافريقي للمنتخب الاول، بل النتائج المخيبة القارية المتوالية لكافة المنتخبات الوطنية على صعيد كافة الأعمار السنية، فيما طالب خبراء كرة القدم المصرية برحيل مجلس علام، بعد سلسلة النتائج السلبية لكافة المنتخبات.

أسباب اخفاق منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

ويعد ملف اختيار مدير فني غير متمرس بتدريب المنتخبات، أحد الاسباب الرئيسية للاخفاق الذى لحق بالمنتخب الوطنى، نظرا لاقتصار تدريبه على الاندية فقط بل ويتقاضي الراتب الاعلى على مستوى مدربي منتخبات القارة الافريقية.

بجانب عدم انتظام جدول مسابقة بطولة الدوري في بعض الاوقات، وكذلك ضغط المباريات وتلاحمها عشوائيًا بالاضافة الى طريقة الاستعداد لخوض منافسات الكان الافريقي لم تتسم بالجدية الكافية.

أرقام مخيبة للآمال خلال مشاركة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية

وتعد مشاركة منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا بنسختها الحالية التى تقام بكوت ديفوار هى المشاركة الاأسوء تاريخيا بعد تحقيقة أرقاما مميزة عبر التاريخ في الكان.

وشهدت النسخة الحالية توديع منتخب مصر للبطولة للمرة الثانية من دور الـ 16 بعد نسخة 2019، بجانب عدم تحقيق الفراعنة اى انتصار وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 32 عامًا وتحديدًا فى نسخة 1992.

كما استقبل منتخب مصر 7 أهدافًا، في 4 مباريات متتالية، وهو أكثر كعدل استقبلته الفراعنة خلال المشاركة في الكان.

أرقام ‏منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ قبل نسخة كوت ديفوار

- أكثر من شارك في البطولة 25 مشاركة

- أكثر من شارك في النهائيات 10 مرات

- أكثر من توج باللقب 7 ألقاب

- أكثر من لعب مباريات 107 مباراة

- أكثر من فاز 60 فوز أكثر من سجل أهداف 168 هدف

ويبقي السؤال الذى يشغل بال الجماهير والخبراء والمحللين الرياضيين الى متى ينتهى اضطراب حال الكرة المصرية؟.. ومتى استعادة المسابقات الكروية عافيتها من أصحاب النفوذ و"السبوبة"؟.