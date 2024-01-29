الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

انخفاض عوائد سندات الخزانة مع ترقب بيانات رئيسية واجتماع الفيدرالي

الاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال، اليوم الاثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى أسبوع من البيانات الاقتصادية الرئيسية وأول قرار لمجلس الاحتياطي  الفيدرالي  بشأن سعر الفائدة لهذا العام.

 

الفيدرالي

 

انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.1065%. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 3.1 نقطة أساس إلى 4.33%.

 

وتتحرك العوائد والأسعار في اتجاهين متعاكسين. نقطة أساس واحدة تساوي 0.01%، بحسب الاسواق العربية.

 

وينتظر المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع يوم الأربعاء، ويتطلعون إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

 

يأتي ذلك بعد نشر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر، وهو مقياس رئيسي للتضخم بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة. وارتفع 0.2% عن الشهر السابق و2.9% على أساس سنوي. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز سابقاً يتوقعون زيادات بنسبة 0.2% و3% على التوالي.

 

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الاحتياطي الفيدرالي

 

الاحتياطي الفيدرالي

 

سيبدأ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير يوم الثلاثاء قبل نشر قرار سعر الفائدة للبنك المركزي يوم الأربعاء.

 

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير، ويأملون في الحصول على توجيهات جديدة بشأن توقعات أسعار الفائدة، خاصة عندما يتم تخفيضها. وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تتوقع الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 50% تقريباً لخفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس.

 

ومن المقرر صدور البيانات الرئيسية من سوق العمل والتي يمكن أن توفر تلميحات حول حالة الاقتصاد وتأثير أسعار الفائدة أيضاً هذا الأسبوع. من المقرر صدور أحدث أرقام فرص العمل في JOLT يوم الثلاثاء قبل تقرير الوظائف الخاصة الصادر عن ADPيوم الأربعاء وتقرير الوظائف لشهر يناير – والذي يتضمن الوظائف غير الزراعية وأرقام البطالة – يوم الجمعة.

 

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