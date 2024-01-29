مستشارة أوباما: إيران تستخدم أذرعها لإثارة الاضطرابات في المنطقة

أكدت لوري واتكينز، مستشارة سابقة للرئيس أوباما، أن إيران تستخدم أذرعها لإثارة الاضطرابات في المنطقة، من أجل تنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة.

وأضافت "واتكينز"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الامريكية سترد بكل قوة على الهجمات التي نُفذت ضدها في الوقت المناسب، موضحًا أن الولايات المتحدة لن تعلن عن أي معلومات عن رد فعلها.

وأوضحت أن الرئيس بايدن يحاول حشد الرأي العام الأمريكي بشأن هذه الهجمات الشرسة ضد الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الصراع في المنطقة يزداد بشكل كبير، خاصة بعد الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة، مضيفة أن الدولة الأمريكية تدافع عن نفسها.

وفي وقت سابق، أكدت مستشارة أوباما السابقة لوري واتكينز، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع نتنياهو من أجل إطلاق سراح الأسرى، مشددًا على أنه هناك 7 أسرى لابد من تحريرهم ويبحثون عن أي فرصة للمناجة ولابد من وجود من محادثات دبلوماسية.

الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع نتنياهو

واوضحت "واتكينز"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم كلة ينظر إلى هذه المشكلة الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تكون هذه القائد، ولكن الولايات المتحدة لم تتسبب حماس هي من هاجمة المدنيين وليس أمريكا ولذلك ندعم إسرائيل، مشددًا على أن هناك بعض التناقض بأن هناك تصريحات أمريكية بضرورة تجنب قتل المدنيين في المقابل يتم تزويد وتوريد السلاح إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن إسرائيل هي من تقرر الطريقة التي تستخدمها في هذه الأسلحة، موضحة أن قتل المدنيين في قطاع غزة ليس بيد الولايات المتحدة الأمريكية، منوهة بأن ليس خطأ الولايات المتحدة الأمريكية وجيش الاحتلال هو المسئول عن العمليات العسكرية.