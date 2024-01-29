بث مباشر مشاهدة مباراة موريتانيا والرأس الأخضر يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس أفريقيا
يبحث منتخب موريتانيا الشقيق عن تحقيق مفاجأة جديدة في بطولة أمم أفريقيا عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر في السابعة مساء اليوم الاثنين علي ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
بث مباشر مشاهدة مباراة موريتانيا والرأس الأخضر يلا شوت بدون تقطيع HD
كغيره من الموريتانيين، يعيش ولد سيدي "حلما كرويا"، ونشوة لم يستفق منها بعد تجاوز دور المجموعات على حساب الجزائر، بطل نسخة 2019.
ويقول ولد سيدي لمواقع صحفية : "لاشيء يضاهي متعة المنافسة في الأدوار الإقصائية للكان، نحن الآن ضمن قائمة أفضل 16 منتخبا إفريقيا، ويمكننا تجاوز الرأس الأخضر بالعزيمة.
ويضيف، لم أتوقع أن نتجاوز الدور الأول، لكنني الآن رفعت من سقف طموحات وسنبلغ النهائي بإذن الله ويتابع التاجر الموريتاني، سأغلق دكاني قبل المباراة بساعتين من أجل الاستمتاع بهذه اللحظات الجميلة رفقة الجماهير."
رغم ثقة الموريتانيين في المنتخب، إلا أن القلق يتسرب في طموح الجماهير من مواجهة الرأس الأخضر التي قدمت أداء لافتا خلال هذه البطولة، حيث تأهل متصدرا مجموعته بسبع نقاط.
يمكنك مشاهدة مباراة منتخب موريتانيا والرأس الأخضر عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب موريتانيا والرأس الأخضر عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
وفاز منتخب الرأس الأخضر، على غانا وموزمبيق، في حين تعادل مع مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وتشارك الرأس الأخضر للمرة الرابعة في تاريخها، ووصلت إلى دور الثاني للمرة الثانية.
القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا 2023
مباراة موريتانيا والرأس الأخضر سوف تكون منقولة عبر شبكة "قنوات بي إن سبورتس" صاحبة حقوق بث بطولة كأس أفريقيا 2023 في المنطقة العربية.
القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا والرأس الأخضر
- beIN Sports HD 1 Max
- beIN Sports HD 2 Max
موعد مباراة موريتانيا والرأس الأخضر في كأس أفريقيا 2023
تقام مباراة موريتانيا والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا 2023 يوم الإثنين 29 يناير/ كانون الثاني الحالي على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت موريتانيا، السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت السعودية.
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