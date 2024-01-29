مدرب اَرسنال: أرغب في البقاء في الجانرز

أوضح ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال، نيته في الاستمرار مع الجانرز خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت حول نيته في الرحيل عن العملاق الإنجليزي.

وأشار أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة نوتينجهام فورست، أن علاقته بإدارة النادي الإنجليزي جيدة، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة جيدة ورائعة.

وتابع: "بالتأكيد أبحث عن الاستمرار في النادي، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نقوم بها، لذلك كمدرب لست راضيًا عما حققته حتى الآن".

وعلق على تجديد عقده مع اَرسنال، فقال: "المفاوضات لم تبدأ بعد، بالطبع الأمر سيحدث في الوقت المناسب".

ومن المقرر أن يلعب اَرسنال أمام نوتينجهام في التاسعة والنصف من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب سيتي جراوند.

واَرسنال في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يحل نوتينجهام فورست في المركز الـ 16 بـ 20 نقطة.