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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دي دباغ على رأس تشكيل فلسطين أمام قطر

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني بقيادة المدرب مكرم دبوب، عن تشكيل مواجهة قطر، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس اَسيا قطر 2024.

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ويقود المهاجم الفلسطيني عدي دباغ هجوم المنتخب الفدائي في المباراة التي تنطلق في السادسة من مساء اليوم، والتي يستضيفها ملعب البيت بقطر.

تشكيل فلسطين أمام قطر

التشكيل الرسمي للمنتخب الفلسطيني أمام قطر

حارس المرمي: رامي حمادة

خط الدفاع: مصعب البطاط، ميشيل تيرمانيني، محمد صالح، كاميلو سالدانيا.

خط الوسط: عدي خروب، عميد محاجنة، محمود أبووردة

الهجوم: تامر صيام، زيد القنبر، عدي دباغ.

وكان المنتخب الفلسطيني قد تأهل للدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعدًا قويًا مع قطر في دور الـ 16.

ونجح المتنخب الأردني في التأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس اَسيا، بعد الفوز على العراق بنتيجة 3/2، في الدور ثمن النهائي.

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