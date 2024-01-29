بث مباشر مشاهدة مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا يلا شوت في كأس أمم أفريقيا ، واليوم سيكون لقاءٌ حاسمًا ومثيرًا يجمع بين منتخب الرأس الأخضر ومنتخب موريتانيا في إطار دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار. تأتي هذه المباراة بعد مسيرة مليئة بالتحديات والانتصارات لكلا الفريقين في المراحل السابقة من البطولة، وتعد فرصة للتألق والتقدم نحو المراحل المتقدمة.

منتخب الرأس الأخضر يصعد إلى هذا الدور بعد أداء مميز في المرحلة الأولى من البطولة، حيث استطاع أن يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، مما يبرهن عن جاهزيته وتألقه في المنافسة. يسعى الرأس الأخضر لمواصلة هذا الأداء الرائع وتحقيق الفوز في لقاء الغد للتأهل إلى المراحل اللاحقة والمنافسة على اللقب الغالي.

من جانبه، يدخل منتخب موريتانيا هذه المواجهة بعد أن تمكن من التأهل كثالث في مجموعته، بعد أن حقق رصيدًا مُقنعًا من النقاط، وهو 3 نقاط، مما جعله يتأهل كواحد من أفضل الثوالث. يسعى المنتخب الموريتاني للمواصلة في البطولة وتحقيق المزيد من النجاحات، ويعد لقاء الرأس الأخضر فرصة لهم للمضي قدمًا وتحقيق الإنجازات التاريخية.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، حيث يلتقي فيها فريقان متميزان يسعيان لتحقيق الفوز والتأهل. وسيشهد الاستاد "فيليكس أفوي بوانيي" بكوت ديفوار انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة عروض كرة القدم الرائعة والندية من قبل الفريقين.

من المتوقع أن يكون اللقاء فرصة للاستمتاع بأجواء كرة القدم الأفريقية الرائعة ومشاهدة أداء اللاعبين وتألقهم على أرض الملعب. يترقب الجمهور هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث يتطلعون إلى مشاهدة أي منتخب سيتمكن من تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل القادمة من البطولة.

بهذا الشكل، تظهر المباراة بين الرأس الأخضر وموريتانيا كفرصة للاستمتاع بكرة القدم الأفريقية على أعلى مستوى، ولمتابعة تنافس الفرق على التأهل إلى المراحل المتقدمة من بطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

مجريات المباراة موريتانيا – الرأس الأخضر

لأول مرة في الأدوار الإقصائية لبطولة أمم أفريقيا، يظهر المنتخب الموريتاني لأول مرة بعد إقصاء المنتخب الجزائري بنجاح، ليضمن التأهل على حسابه من دور المجموعات. والآن يواجهون الرأس الأخضر، وهو إحدى المفاجآت الكبرى في الدور الأول، بعد أن تصدروا مجموعة صعبة ضمت مصر وغانا وموزمبيق.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة موريتانيا والرأس الأخضر بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة موريتانيا والرأس الأخضر بث مباشر

أصدر موقع CAF الرسمي تقريراً يسلط الضوء على هذين الفريقين باعتبارهما أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن. إذ يستعد كل من المنتخب العربي الملقب بـ”المرابطين”، ومنتخب الرأس الأخضر الملقب بـ”أسماك القرش الزرقاء”، لخوض مباراة قوية.

بث مباشر مباراة الرأس الأخضر ضد موريتانيا في كأس أمم أفريقيا

سيُقام اللقاء على ملعب استاد فيليكس هوفويت بوانيي، وهذه المباراة تهدف إلى حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية.

فاجأ منتخب الرأس الأخضر الجميع في مرحلة المجموعات بتصدره المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات مصر وغانا وموزمبيق، حيث حقق رصيدًا ممتازًا من 7 نقاط.

أما منتخب موريتانيا، فقد تأهل للدور الإقصائي بصفته أحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، بعد فوزه الثمين على الجزائر. وبهذا التأهل، يصعد منتخب موريتانيا للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الـ16.

ومن المتوقع أن يلتقي الفريق الفائز من هذا اللقاء مع المتأهل من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة موريتانيا والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

تبدأ مباراة موريتانيا والرأس الأخضر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت موريتانيا، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا والرأس الأخضر

سيتم نقل المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 3 Max



