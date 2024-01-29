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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فايز عريبي: رتوش أخيرة تفصل انتقال محمد عاطف لـ "الزمالك"

محمد عاطف لاعب طنطا
محمد عاطف لاعب طنطا

أكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا، أنه سيجتمع مع حسين لبيب رئيس نادي نادي الزمالك  لحسم صفقة محمد عاطف" جوهرة السيد البدوي.
وأشار عريبي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد إلى، أنه سيصطحب محمد عاطف لاعب طنطا، بعد انتهاء مباراة طنطا ومصر المقاصة لانهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية بالميركاتو الحالي .
ويعد محمد عاطف لاعب الفريق الأول بنادي طنطا مطمع أنظار الدرجة الأول بالدوري الممتاز.
شارك عاطف في فوز طنطا على  مصر المقاصة بثلاثية بيضاء وتمكن من تسجيل الهدف الثالث في شباك مصر المقاصة.
حصد طنطا ثلاث نقاط جديدة في مشوارة بدوري المحترفين  ليصل عند النقطة ٣٠.

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