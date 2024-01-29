فائض الميزان التجاري فى قطر يهبط لـ 34%

كشفت بيانات رسمية خلال، اليوم الاثنين، أن فائض الميزان التجاري فى قطر تراجع بنسبة 33.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الثاني ليصل إلى مستوى 18.7 مليار ريال.

قطر

وقال جهاز التخطيط والإحصاء فى قطر ، إن إجمالي الصادرات القطرية بما في ذلك إعادة التصدير تراجعت 23.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتصل إلى 29.2 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الصادرات فى قطر 10.2% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب الأسواق العربية .

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء فى قطر لتقريره الأولي أن قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان وغيرها من الغازات انخفضت 31.1% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 18.1 مليار ريال.

ووفقا للتقرير، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول عام 2022، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة سبعة بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه.

الميزان التجاري فى قطر

في السياق ذاته، سجل فائض الميزان التجاري فى قطر ارتفاعا 12% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول وبواقع ملياري ريال تقريبا.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء إن الصين جاءت في صدارة دول المقصد للصادرات القطرية خلال ديسمبر كانون الأول بقيمة 5.8 مليار ريال بما يشكل 19.7% من إجمالي قيمة الصادرات، تليها الهند بنسبة 15.5% ثم كوريا الجنوبية بنسبة 9.8%.

كما احتلت الصين الصدارة فيما يتعلق بواردات قطر خلال ديسمبر/كانون الأول 2023 بقيمة 1.5 مليار ريال وبنسبة 14.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية ثم الولايات المتحدة وبعدها إيطاليا.