إزالة 59 حالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية ببني سويف

الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات..

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك حيث تبين من التقرير ،الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ،أنه تم" أمس" إزالة 39حالة تعد بواقع (36 حالات تعد على مساحة 9116 متر على أراضي أملاك دولة + 3 حالات تعد على مساحة5 قراريط أرض زراعية ليصل إجمالي ما تم إزالته على مدار يومي السبت والأحد الماضيين إلى 59 حالة تعد منها ( 45 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 10866متر أملاك دولة + 14 حالة تعد على مساحة15 قيراطاً و12 سهماً أرض زراعية

حيث أشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،وخاصة أيام العطلات الرسمية،مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر " يناير ، فبراير، مارس ، أبريل، وبدأت في الـ 27 يناير الجاري "بالمرحلة الأولى" وتستمر حتى16 فبراير المقبل تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024

FB_IMG_1706541749219

FB_IMG_1706541746805

FB_IMG_1706541743957