النيجيريون يلجأون إلى الفحم لطهي الطعام مع ارتفاع أسعار الغاز

يحب النيجيريون طعامهم ، سواء كان بطاطا مقلية وموز الجنة على الإفطار، أرز جولوف لتناول طعام الغداء أو توو (كرات الأرز) للعشاء الأطباق في كثير من الأحيان أعدت على طباخات الغاز.

ولكن مع ارتفاع أسعار الغاز ، يتحول الطهاة الآن إلى الفحم المصنوع من الحرق حطب، حيث وصل اسطوانة غاز 3 كجم ، الأصغر زجاجة المتاحة ، تكلف الآن حوالي 3 دولارات (2.70 جنيه إسترليني).

هذا هو ما يقرب من ضعف السعر الذي كان عليه في العام الماضي ، دفعها إلى ما هو أبعد مما يمكن لأصحاب الدخل المتوسط تحمله.

حبيبة أبو بكر، من يدير شركة لبيع معدات الطهي عبر الإنترنت ، كما يقول الطلب على المواقد التي تعمل بالفحم على أكثر، لكن هذا أثار القلق بشأن صحة الناس.

الدكتور كويفة صالحو، طبيب استشاري في العاصمة أبوجا، قالت لبي بي سي، إن الأشخاص الذين يستخدمون الفحم غالبا ما يكونون أكثر في خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.

استخدام المواقد التي تعمل بالفحم في الداخل وقال إنه يمكن أن يكون أيضا مهددا للحياة بسبب أول أكسيد الكربون الذي ينبعث منه.

هذا بالإضافة إلى الضرر الذي لحق ب البيئة نتيجة قطع الأشجار.

السلطات على مر السنين فشلت في تنفيذ حظر على قطع الأشجار غير القانوني، وهي قضية رئيسية ، حيث تكافح أجزاء من شمال نيجيريا التصحر.