طلاب جامعة كفرالشيخ يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55

تحت رعاية وحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، نظمت إدارة رعاية الشباب بالجامعة ، الإثنين، زيارة لعدد من طلاب الجامعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ55، المنعقد خلال الفترة من 24 يناير الحالي حتى 6 فبراير المقبل .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من طلاب الجامعة.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، بالدور المهم لمعارض الكتب في تشكيل وعي الشباب .

وأوضح أن الزيارة شملت تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية، وجناح وزارة الدفاع وأكاديمية الشرطة، وعدد من دور النشر.