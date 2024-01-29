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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طلاب جامعة كفرالشيخ يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت رعاية وحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، نظمت إدارة رعاية الشباب بالجامعة ، الإثنين، زيارة لعدد من طلاب الجامعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ55، المنعقد خلال الفترة من 24 يناير الحالي حتى 6 فبراير المقبل .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من طلاب الجامعة.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، بالدور المهم لمعارض الكتب في تشكيل وعي الشباب .

وأوضح أن الزيارة شملت تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية، وجناح وزارة الدفاع وأكاديمية الشرطة، وعدد من  دور النشر.

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