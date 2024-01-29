افتتاح قمة أفريقية للكشف عن خطة لتعزيز التنمية والحد من الهجرة

افتتحت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، قمة للزعماء الأفارقة يوم الاثنين، تهدف إلى توضيح خطة التنمية الإيطالية الكبيرة للقارة التي تأمل حكومتها أن توقف تدفقات الهجرة وتنوع مصادر الطاقة وتقيم علاقة جديدة بين أوروبا وأفريقيا.

لكن الخطة حظيت باستقبال فاتر وحذر في البداية، حيث قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد للقمة إن الدول الأفريقية كانت تود أن تتم استشارتها قبل أن تطرح إيطاليا خطتها.

قال فقي، رئيس وزراء تشاد السابق، للقمة:" نحن بحاجة إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، لا يمكننا أن نكون سعداء بالوعود التي لا يتم الوفاء بها أبدا".

وحضر أكثر من عشرين زعيما أفريقيا ومسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلين عن مؤسسات الإقراض الدولية إلى روما لحضور القمة التي تعد أول حدث كبير في رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.

وتروج إيطاليا، التي ظلت على مدى عقود نقطة الصفر في النقاش الدائر حول الهجرة في أوروبا، لخطتها التنموية كوسيلة لخلق ظروف أمنية واقتصادية من شأنها خلق فرص عمل في أفريقيا وتثبيط شبابها عن القيام بهجرات خطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

في افتتاحها، أوجزت ميلوني سلسلة من المشاريع التجريبية في البلدان الفردية التي قالت إنها ستمكن أفريقيا من أن تصبح مصدرا رئيسيا للطاقة إلى أوروبا، للمساعدة في فطامها عن اعتمادها على الطاقة الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

"نريد تحرير الطاقة الأفريقية لضمان حق للأجيال الشابة تم حرمانه حتى الآن" ، قال ميلوني للقمة في خطاب افتتاحي، لأننا هنا في أوروبا نتحدث كثيرا عن الحق في الهجرة، لكننا نادرا ما نتحدث عن ضمان الحق في عدم الإجبار على الهجرة".

وجعلت ميلوني، أول زعيمة يمينية متشددة في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الحد من الهجرة أولوية لحكومتها.

لكن عامها الأول في السلطة شهد قفزة كبيرة في أعداد الأشخاص الذين وصلوا إلى شواطئ إيطاليا، حيث بلغ عددهم نحو 160 ألفا العام الماضي.

وتسعى خطة الحكومة، التي سميت على اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة النفط والغاز العملاقة إيني التي تسيطر عليها الدولة، إلى توسيع التعاون مع أفريقيا إلى ما هو أبعد من الطاقة ولكن بطريقة غير مفترسة.

وتشمل الخطة مشاريع رائدة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والزراعة والبنية التحتية.

وقال ميلوني للقادة "إنه تعاون بين متساوين، بعيدا عن أي إغراء مفترس ولكنه أيضا بعيد عن الموقف الخيري مع أفريقيا الذي نادرا ما يتصالح مع إمكاناتها الاستثنائية للتنمية".

وسبق لإيطاليا، التي كانت قوة استعمارية في شمال أفريقيا في ظل الفاشية، أن استضافت اجتماعات أفريقية على المستوى الوزاري.

لكن قمة يوم الاثنين - التي عقدت في مجلس الشيوخ الإيطالي لإظهار التزام جميع المؤسسات العامة الإيطالية بالمشروع - تمثل المرة الأولى التي يكون فيها تحت مستوى رئيس الدولة أو الحكومة.

وتتضمن القمة عروضا قدمها وزراء إيطاليون توضح بالتفصيل جوانب مختلفة من الخطة، أقيم حفل عشاء أقامه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ليلة الأحد.

ومع بدء القمة، خطط المشرعون الخضر الإيطاليون والمعارضة لعقد مؤتمر مضاد في الغرفة السفلى للبرلمان الإيطالي لانتقاد خطة ماتي باعتبارها "صندوقا فارغا" للاستعمار الجديد يسعى إلى استغلال الموارد الطبيعية لأفريقيا مرة أخرى.

وإلى جانب خطة ماتي، أبرمت حكومة ميلوني صفقات مثيرة للجدل مع دول فردية في محاولة لتخفيف عبء الهجرة على إيطاليا.

ويهدف اتفاق يدعمه الاتحاد الأوروبي مع تونس إلى الحد من المغادرة من خلال مشاريع التنمية الاقتصادية وفرص الهجرة القانونية، في حين يدعو اتفاق ثنائي مع ألبانيا إلى إنشاء مراكز في ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء للمهاجرين المتجهين إلى إيطاليا الذين يتم إنقاذهم في البحر.