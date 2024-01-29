موعد ليالي باليه كليوباتر في الأوبرا

4 ليالى لباليه كليوباترا على المسرح الكبير

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، باليه كليوباترا لفرقة باليه اوبرا القاهرة من اخراج مديرها الفنى ارمينيا كامل وبمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا وذلك لمدة اربعة ليالى تبدأ فى الثامنة مساء الخميس ، الجمعة ، الأحد والإثنين 1 ، 2 ، 4 ، 5 فبراير على المسرح الكبير.

نبذة عن باليه كليوباترا في الاوبرا

باليه كليوباترا تصميم خوزيه بيريز ( رقصات ) ، مساعد التصميم رينيه دى كارديناس ، ياسر شعلان ( اضاءة ) ، محمد الغرباوى ( مناظر ) ، مانويلا سييرى ( ملابس ) ويدور حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر ، ثم اعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما . يشار ان فرقة بالية اوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا ، بلغاريا ، يوغوسلافيا ، ألمانيا ، فرنسا وتونس ، اصبحت احد الفرق التابعة لدار الاوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت ، بحيرة البجع ، كسارة البندق ، جيزيل ، دون كيشوت ، طقوس الربيع ، هاملت ، لوركيانا ، كارمينا بورانا ، بوليرو ، سندريلا ، رقصات نلتقى بها ، وبالرغم من كل شئ .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.