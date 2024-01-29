سقط على رجل فأصابه بنزيف.. طبيب ينهي حياته قفزًا في مصر القديمة

انهي طبيب نساء وتوليد حياته بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الرابع في منزله بمصر القديمة، وتصادف سقوطه على أحد المارة بالشارع مما أحدث إصابته بنزيف بالمخ، تم نقل المتوفي والمصاب إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

سقط على رجل خمسيني فأصابه بنزيف.. طبيب ينهي حياته قفزًا في مصر القديمة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،إخطارًا من مستشفى قصر العيني باستقبال طبيب نساء جثة هامدة وبها آثار كسور وكدمات، وكذلك مندوب مبيعات، 52 سنة، مقيم مصر القديمة، ومصاب بنزيف بالمخ وكسور.

وقرر ذوو الطبيب المتوفي أنه يعاني من حالة نفسية من أكثر من 10 سنوات، وسبق أن حاول إنهاء حياته، وأقروا بقيامه بالقفز من شرفة منزله بالطابق الرابع اليوم ووفاته، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.

جثة شاب بمدينة السلام

كما كشفت تحريات مباحث القاهرة، غموض العثور على جثة شاب سقط من الطابق السادس بمنطقة السلام، وتبين أن الشاب تخلص من حياته بعد قفزه من الطابق السادس، بعد بسبب ارتباطه بفتاه وأنه تقدم لأسرتها للزواج منها ورفضوه فقرر التخلص من حياته.

أضافت تحريات مباحث القاهرة، أن الشاب تعرض لازمة نفسية، بعد رفضه الزواج من الفتاة ولذلك أقدم على انهاء حياته بالقفز من الطابق السادس.

البداية، بورود بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بسقوط شاب من أعلى عقار بالطابق السادس بعد مروره بحالة سئية بدائرة القسم. على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، تنبي العثور على جثة شاب يدعي أحمد حسين، 25 عاماُ، يعمل عامل في فرن، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية القبض على صاحب محل وآخر مالك مصنع، هاربين من أحكام غيابية وصلت جملتها إلى 50 سنة للأول و25 سنة للثاني، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة ضدهما وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على صاحب محل وآخر صاحب مصنع هاربين من تنفيذ أحكام غيابية ضدهما في محافظة القليوبية.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم الأول مالك محل أدوات كهربائية مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 50 سنة وكفالات مالية في 42 حكمًا مستأنفًا وجزئيًا بتهم تبديد واستيلاء وإيصال أمانة.

وتبين أن المتهم الثانى مالك مصنع للكابلات الكهربائية، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية في 52 حكمًا مستأنفًا، وجزئيًا بتهم تبديد، وإيصال أمانة .

تم التحفظ على المتهمين وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.