البث المباشر لمشاهدة مباراة قطر وفلسطين يلا شوت اليوم في كأس آسيا

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية عامة والقطرية والفلسطينية خاصة، صوب استاد البيت، الذي يستضيف "الديربي العربي" بين منتخبي البلدين، في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023.

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تأهل المنتخب القطري إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تمكن من تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما تأهل منتخب فلسطين باعتباره أحد أفضل المنتخبات الثوالث بالبطولة، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

بالمقابل، حقق منتخب فلسطين إنجازًا تاريخيًا بالتأهل لدور الـ 16 في كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، احتل فلسطين المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات الذي تأهل من المركز الثاني خلف إيران.

تستعد منتخبات قطر وفلسطين للتصدي لبعضهما البعض في مباراة مهمة في كأس آسيا لحفظ مشوارها في البطولة. يعد منتخب قطر المضيف وحامل اللقب وهو يسعى للفوز والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي بعد أدائه المميز في دور المجموعات حيث نجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات.

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منتخب فلسطين، بدوره، سيواجه اختبارًا صعبًا أمام قطر في مواجهة الليلة، حيث يستعد لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره التاريخي في كأس آسيا. يطمح المنتخب الفلسطيني في التأهل لدور ربع النهائي للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، وسيواجه تحديًا كبيرًا أمام قطر المستضيف الذي يتمتع بدعم الجماهير.

أرقام تسبق اللقاء:

- لم يخسر المنتخب القطري في 10 مباريات دولية ضد فلسطين (فاز 8 تعادل 2)، وحافظ على نظافة شباكه في كل من آخر 5 مواجهات، ولكن ستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين في كأس آسيا.

- فازت قطر بآخر 10 مباريات متتالية في كأس آسيا، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات لأي فريق في تاريخ البطولة (إيران - 13 بين 1968 و 1976)، على الرغم من ذلك، لم يفز المنتخب القطري في أيّة مباراة بالأدوار الإقصائية قبل نسخة 2019 عندما توّج بلقب البطولة.

- سجّل منتخب فلسطين هدفاً واحداً على الأقل في كل من مبارياته الثلاث في كأس آسيا 2023 بعد أن كان قد سجّل هدفاً واحداً فقط في 6 مباريات قبل ذلك بالبطولة، إنها المرة الأولى التي يتأهل فيها للأدوار الإقصائية في البطولة.

- مرر منتخب فلسطين أكبر عددٍ من التمريرات العرضية في كأس آسيا 2023 (98) منها 84 من لعب مفتوح، في المقابل فلم يمرر أي منتخبٍ تمريرات عرضية أقل في المجموعة الأولى أقل من المنتخب القطري (43) منها 31 من لعب مفتوح (بالتساوي مع المنتخب اللبناني).

- مرر قائد منتخب فلسطين مصعب البطاط أكبر عددٍ من التمريرات العرضية "من لعب مفتوح" (20) ومحاولات قطع الكرات (18) أكثر من أي لاعب آخر في دور المجموعات في كأس آسيا 2023.