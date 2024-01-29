يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وفلسطين اليوم في كأس أمم آسيا

يستضيف ستاد البيت المواجهة التي تجمع بين منتخبي قطر ضد فلسطين، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا في نسختها الحالية، التي تستمر حتى العاشر من فبراير المقبل.

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وفلسطين اليوم في كأس أمم آسيا

ستنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتهدف إلى تأمين المركز في ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 المقامة في قطر.

يدخل منتخب قطر المباراة كمضيف للبطولة، ويسعى للحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي بعد أداء قوي في دور المجموعات وتحقيق النقاط الكاملة.

في المجموعة الأولى، تنافس منتخب قطر مع الصين، لبنان وطاجيكستان، وتمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات الثلاث والتأهل لدور الـ16 بتحقيق 9 نقاط.

من ناحية أخرى، يشارك منتخب فلسطين في النسخة الحالية من كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وتمكن من التأهل لدور الـ16 بعد جمعه 4 نقاط والتأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب قطر وفلسطين عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب قطر وفلسطين عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

في المجموعة الثالثة، شارك منتخب فلسطين مع إيران، الإمارات وهونج كونج، وتمكن من تحقيق فوز بثلاثية على هونج كونج، وتعادل في مباراة وخسر في مباراة أخرى.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا 2023 متابعة مباريات البطولة عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

وفي السعودية، ستكون المتابعة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات من خلال قناة أبوظبي الآسيوية، فيما ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".