على خطى المطاعم.. طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن

مكرونة بصوص الجبن من الوصفات المفضلة لدى الكبار والصغار، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل على خطى المطاعم بوصفة لذيذة وشهية.

مكرونة بصوص الجبن

طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن

المقادير

- للصوص :

دقيق : 2 ملعقة كبيرة

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

حليب : لتر

جبن الشيدر : كوب (مبشور)

مرق دجاج : مغلف (شوربة كريمة دجاج)

ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

بابريكا : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

ملح : حسب الرغبة

- مكرونة : كيس

- جبن البارميزان : نصف كوب

طريقة التحضير

ضعي في قدر كميّة من الماء على النار وبمجرّد أن يصل إلى درجة الغليان ضعي المكرونة حتى تُسلق نصف سلقة، ثم صفيّها واتركيها جانباً.

لتحضير الصوص:

ضعي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي الدقيق واستمري في التقليب.

أضيفي الحليب السائل، وشوربة الكريمة، وجبنة الشيدر، والملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والثوم البودرة، والبصل البودرة، ثم قلبي باستمرار.

اتركي الخليط حتى الغليان والوصول لقوام متماسك.

أضيفي المكرونة إلى خليط الصوص ثم قلبيها جيداً حتى التجانس.

ضعي المكرونة في صينية، ورشي وجهها بالقليل من جبنة البارميزان، ثم ضعيها في الفرن لتحمير وجهها على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قدميها ساخنة.