شاهد أهداف مباراة الأردن والعراق المثيرة في كأس اَسيا

نجح المنتخب الأردني في تحقيق الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 3/2، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس اَسيا قطر 2024.

واستطاع منتخب النشامى في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، بعد الفوز على العراق في دور الـ 16 من البطولة.

ويقدم المنتخب الأردني بطولة قوية ومثيرة خلال نسخة قطر 2024، حيث وصل لدور الـ 8 من المسابقة ليضرب موعدًا مع طاجيكستان خلال المباراة المقبلة.

أهداف مباراة الأردن والعراق

جاءت أهداف المنتخب الأردني عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله يزن العرب الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

فيما نجح نزار اَل رشدان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما سجل هدفي المنتخب العراقي كل من سعد ناطق في الدقيقة 68، وأيمن حسين في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وتعرض الثنائي أيمن حسين، لاعب المنتخب العراقي للطرد في الدقيقة 77، بينما طُرد حكزة الدردور في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.