عاجل
بالاسم فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة 2024 نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس
الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد أهداف مباراة الأردن والعراق المثيرة في كأس اَسيا

منتخب الأردن
منتخب الأردن

نجح المنتخب الأردني في تحقيق الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 3/2، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس اَسيا قطر 2024.

txt

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وفلسطين يلا شوت في كأس آسيا

واستطاع منتخب النشامى في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، بعد الفوز على العراق في دور الـ 16 من البطولة.

ويقدم المنتخب الأردني بطولة قوية ومثيرة خلال نسخة قطر 2024، حيث وصل لدور الـ 8 من المسابقة ليضرب موعدًا مع طاجيكستان خلال المباراة المقبلة.

أهداف مباراة الأردن والعراق

جاءت أهداف المنتخب الأردني عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله يزن العرب الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

فيما نجح نزار اَل رشدان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما سجل هدفي المنتخب العراقي كل من سعد ناطق في الدقيقة 68، وأيمن حسين في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وتعرض الثنائي أيمن حسين، لاعب المنتخب العراقي للطرد في الدقيقة 77، بينما طُرد حكزة الدردور في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

مواد متعلقة

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وفلسطين يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وفلسطين يلا شوت في كأس آسيا
الجريدة الورقية