بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وفلسطين يلا شوت في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وفلسطين يلا شوت في كأس آسيا ، يخوض منتخب قطر في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين مواجهة قوية ضد نظيره منتخب فلسطين في إطار مباريات الدور الـ 16 في كأس الأمم الإفريقية .

يدخل منتخب قطر مباراة اليوم والتي تقام على أرض استاد البيت متسلحًا بالأرض والجمهور في مواجهة منتخب فلسطين.

كل ما تريد معرفته عن مواجهة قطر ضد فلسطين

يسعى منتخب قطر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا.

واستطاع منتخب قطر أن يتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة السادسة .

ومن جانبه تحدث الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، عن مواجهة منتخب فلسطين، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال "أثق بجميع اللاعبين، هدفنا الفوز في هذه المباراة ولن تكون مباراة سهلة، بل مواجهة صعبة".

وأكمل: "نحن سعداء بما قدمناه حتى الآن في دور المجموعات، نافسنا وقدمنا أداء جيدًا، صحيح هناك بعض الأمور نحتاج إلى تطويرها، حاولنا منح اللاعبين فرصة أكبر للوقوف على مستوياتهم".

ومن جانبه يخوض منتخب فلسطين مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخه حيث صعد ضمن قائمة أفضل الثوالث.

موعد مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا

تقام مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا، مساء اليوم الإثنين، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا

تلعب مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا، على "ستاد البيت".

حكم مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا

يدير الحكم ما نينج، مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا.

كيفية مشاهدة مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا؟

القنوات الناقلة ومعلقين مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا

تنقل مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا، عبر القنوات التالية:

Alkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الازهري.

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Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق أحمد الحامد.

Al-Rabiaa Iraq بتعليق سالم السالمي.

SSC1 HD بتعليق عيسى الحربين، وخالد المديفر.

Alkass EXTRA One HD بتعليق خليل البلوشي.

beIN ASIAN CUP 1 بتعليق عصام الشوالي.

beIN ASIAN CUP 2

beIN ASIAN CUP 3

تشكيل قطر المتوقع لمواجهة فلسطين في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى: مشعل برشم

الدفاع: عبد الكريم حسن، طارق سلمان، بسام الراوي

الوسط: بيدرو مانويل، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، همام الأمين

الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف

تشكيل منتخب فلسطين المتوقع لمواجهة قطر في كأس آسيا 2024

حراسة المرمي: رامي حمادة

في خط الدفاع: مصعب البطاط، ميشيل تيرمانيني، محمد صالح، محمد خليل

في خط الوسط: عدي خروب، عميد محاجنة، محمود أبو وردة

في خط الهجوم: تامر صيام، زيد القنبر، عدي دباغ.

تاريخ مواجهات قطر ضد فلسطين

تشير الأرقام إلى أن منتخب قطر خاض ضد فلسطين 6 مباريات قبل المباراة المرتقبة مساء اليوم بين المنتخبين في كأس آسيا وبشكل عام ينحاز قطر حيث استطاع أن يحقق الفوز في 5 مباريات في حين انتهت مواجهة وحيدة جمعت بين المنتخبين بالتعادل.

كما تشير حصيلة الأهداف الى تفوق منتخب قطر الذي أحرز لاعبوه 11 هدفًا في مقابل 4 أهداف فقط سجلها منتخب فلسطين.