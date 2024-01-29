حملة تموينية مكبرة تتمكن من تحرير محضرين بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة محمد عز سكرتير المدينة، و بالتنسيق مع تموين بندر قنا بشن حملة مكبرة استهدفت المرور على الأسواق والمحال التجارية، وذلك لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات .

حيث تفقدت اللجنة ، عدد من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، وأسواق الخضروات والفاكهة وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢ محضر عدم إعلان أسعار، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالنزول بحملات تموينية يومية صباحا ومساء .