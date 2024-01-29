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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملة تموينية مكبرة تتمكن من تحرير محضرين بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة محمد عز سكرتير المدينة، و بالتنسيق مع تموين بندر قنا بشن حملة مكبرة استهدفت المرور على الأسواق والمحال التجارية، وذلك لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات .  

حيث تفقدت اللجنة ، عدد من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، وأسواق الخضروات والفاكهة وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .  

 وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢ محضر عدم إعلان أسعار، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالنزول بحملات تموينية يومية صباحا ومساء . 

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