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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ملكة جمال مطلوبة في نيجيريا بتهمة تهريب المخدرات

ملكة الجمال السابقة
ملكة الجمال السابقة أديرينوي كوين كريسماس

أصدرت السلطات النيجيرية إشعارا مطلوبا لملكة الجمال السابقة أديرينوي كوين كريسماس ، المعروفة أيضا باسم الملكة أولواداميلولا أديرينوي ، فيما يتعلق بتهريب المخدرات المزعوم.

 

كشفت الوكالة الوطنية لإنفاذ قانون المخدرات (NDLEA)، أن ملكة الجمال السابقة استعصت على القبض عليها خلال غارة حديثة على مقر إقامتها في لاغوس.

 

وفقا لبيان NDLEA ، كانت الغارة مدفوعة بمعلومات استخباراتية "موثوقة" تشير إلى تورط Aderinoye في مواد غير مشروعة.

 

وكشف البحث، الذي شهده مسؤولو العقارات، عن 606 غرامات من الكندي لاود، وهي سلالة اصطناعية من القنب، إلى جانب ميزان إلكتروني وكميات كبيرة من مواد تغليف المخدرات.

 

ولم ترد أديرينوي، التي حملت لقب ملكة جمال ثقافة الكومنولث في نيجيريا 2015/2016 وأسست مؤسسة كوين كريسماس، على هذه المزاعم.

 

وفي الوقت نفسه، تم القبض على مشتبه به آخر قادم من البرازيل في مطار مورتالا محمد الدولي الأسبوع الماضي لتناوله 60 لفافة كبيرة من الكوكايين، كما ذكرت الوكالة.

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