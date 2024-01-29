عاجل
بالاسم فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة 2024 نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس
الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الصيد يتوج ببطولة الجمهورية للقوس والسهم للصالات..صور

القوس والسهم
القوس والسهم

توج فريق الصيد ببطولة الجمهورية للقوس والسهم للصالات ، والتى اقيمت الجمعة بنادى اتحاد الشرطة الرياضى ، وقد أسفرت نتائج البطولة عن الاتى :
مرحلة تحت 21 سنة :
توج مروان ابو حمدة بالمركز الاول ، بينما فاز عمرو مدحت بالمركز الثانى شباب ، كما حصدت سما وائل المركز الثانى انسات 


مرحلة 18سنة :
توجت عائشة احمد بالمركز الاول ، بينما فازت مليكة ياقوت بالمركز الثانى ، واحرزت لى لى طارق المركز الثالث ناشئات 
كما حقق مصطفى الشربينى المركز الرابع ناشئين 
مرحلة العمومى ( قوس اوليمبى ) 
توج على حسن بالمركز الاول ، بينما حصد احمد حسام المركز الثالث ، وحقق احمد حجاب المركز الرابع 
مرحلة العمومى ( قوس مركب) 
توج اسماعيل محمود بالمركز الاول ، وحصد احمد علاء المركز الثانى 


الجهاز الفنى والادارى
المدير الفنى محمد فاروق، مدربين على حسن و على هانى و فادية ابراهيم محمود امام و مينا عادل ، مدربين المدارس احمد عبيد و عبد المنعم و احمد فتحى ، علاج طبيعي دكتور عمر ، مديرادارى على احمد.

الجريدة الورقية