الصيد يتوج ببطولة الجمهورية للقوس والسهم للصالات..صور
توج فريق الصيد ببطولة الجمهورية للقوس والسهم للصالات ، والتى اقيمت الجمعة بنادى اتحاد الشرطة الرياضى ، وقد أسفرت نتائج البطولة عن الاتى :
مرحلة تحت 21 سنة :
توج مروان ابو حمدة بالمركز الاول ، بينما فاز عمرو مدحت بالمركز الثانى شباب ، كما حصدت سما وائل المركز الثانى انسات
مرحلة 18سنة :
توجت عائشة احمد بالمركز الاول ، بينما فازت مليكة ياقوت بالمركز الثانى ، واحرزت لى لى طارق المركز الثالث ناشئات
كما حقق مصطفى الشربينى المركز الرابع ناشئين
مرحلة العمومى ( قوس اوليمبى )
توج على حسن بالمركز الاول ، بينما حصد احمد حسام المركز الثالث ، وحقق احمد حجاب المركز الرابع
مرحلة العمومى ( قوس مركب)
توج اسماعيل محمود بالمركز الاول ، وحصد احمد علاء المركز الثانى
الجهاز الفنى والادارى
المدير الفنى محمد فاروق، مدربين على حسن و على هانى و فادية ابراهيم محمود امام و مينا عادل ، مدربين المدارس احمد عبيد و عبد المنعم و احمد فتحى ، علاج طبيعي دكتور عمر ، مديرادارى على احمد.