الصيد يتوج ببطولة الجمهورية للقوس والسهم للصالات..صور

توج فريق الصيد ببطولة الجمهورية للقوس والسهم للصالات ، والتى اقيمت الجمعة بنادى اتحاد الشرطة الرياضى ، وقد أسفرت نتائج البطولة عن الاتى :

مرحلة تحت 21 سنة :

توج مروان ابو حمدة بالمركز الاول ، بينما فاز عمرو مدحت بالمركز الثانى شباب ، كما حصدت سما وائل المركز الثانى انسات



مرحلة 18سنة :

توجت عائشة احمد بالمركز الاول ، بينما فازت مليكة ياقوت بالمركز الثانى ، واحرزت لى لى طارق المركز الثالث ناشئات

كما حقق مصطفى الشربينى المركز الرابع ناشئين

مرحلة العمومى ( قوس اوليمبى )

توج على حسن بالمركز الاول ، بينما حصد احمد حسام المركز الثالث ، وحقق احمد حجاب المركز الرابع

مرحلة العمومى ( قوس مركب)

توج اسماعيل محمود بالمركز الاول ، وحصد احمد علاء المركز الثانى



الجهاز الفنى والادارى

المدير الفنى محمد فاروق، مدربين على حسن و على هانى و فادية ابراهيم محمود امام و مينا عادل ، مدربين المدارس احمد عبيد و عبد المنعم و احمد فتحى ، علاج طبيعي دكتور عمر ، مديرادارى على احمد.