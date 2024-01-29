عاجل
بالاسم فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة 2024 نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس
الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى سنغافورة للمشاركة في مؤتمر "الفتوى في المجتمعات المعاصرة"

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

توجَّه الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-، إلى سنغافورة للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي "الفتوى في المجتمعات المعاصرة" والذي يعقد في الفترة من 2-3 فبراير 2024 في العاصمة سنغافورة بحضور عدد كبير من المفتين والعلماء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

txt

مفتي الجمهورية: قرار محكمة العدل الدولية تاريخي ينبغي البناء عليه واستكمال الجهود

txt

مفتى الجمهورية يؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي

ويلقي مفتي الجمهورية كلمة رئيسية في المؤتمر الذي يتناول المواضيع المتعلقة بتمكين المجتمعات المسلمة من خلال الفتاوى الرشيدة خاصة وسط التحديات التي تواجهها المجتمعات في وقتنا المعاصر.

يلتقي المفتي بعدد من كبار المسؤولين والعلماء في سنغافورة

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كما يلتقي المفتي بعدد من كبار المسؤولين والعلماء في سنغافورة على رأسهم رئيس دولة سنغافورة ونائب رئيس الوزراء، ووزير شؤون المسلمين في سنغافورة، وغيرهم.

وتأتي مشاركة مفتي الجمهورية في إطار تنفيذ استراتيجية دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لمدِّ جسور التواصل الديني مع الخارج، وتكوين أواصر الأخوة والتعاون المثمر وتطوير العلاقات الثنائية.

الجريدة الورقية