بالخطوات.. حضري كب كيك بحشو الفراولة في المنزل

كب كيك محشي بالفراولة من الحلويات اللذيذة والسريعة التي يمكنك إعدادها في المنزل بكل سهولة، للأعياد والمناسبات أو عند الرغبة في تناول حلوى سهلة التحضير.

كب كيك فراولة

طريقة عمل كب كيك محشي بالفراولة

المقادير

- زيت نباتي : ربع كوب

- حليب : نصف كوب

- بيض : 1 حبة

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- دقيق : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- فراولة : كوب (طازجة ومقطعة)

- سكر : نصف كوب

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 170 درجة.

2. جهزي صينية كب كيك وبطنيها بالورق الخاص.

3. اخفقي البيض والزيت و الحليب والسكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح الخليط ناعماً.

4. أضيفي الفانيلا وحركي.

5. اخلطي الدقيق مع الملح والبيكنج باودر.

6. أضيفي مزيج الدقيق لخليط البيض والزيت والحليب والسكر واخلطي حتى تتجانس المكونات.

7. أضيفي الفراولة المقطعة وقلبي.

8. صبي الخليط في صينية الكب كيك لحوالي النصف لكل واحدة.

9. أدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الكيك.

10. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق ثم قدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة.