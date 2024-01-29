سكرتير بنى سويف يشرف على إجراءات غلق وتشميع منشآت طبية مخالفة

نفذت لجنة حماية المستهلك تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد جولةعلى الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والمنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، وفي حضور فواز رجب نائب رئيس المدينة، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك الدكتور أسامة حمزاوي الطب البيطري ، ومسؤولي التموين وتفتيش الأغذية بالصحة

أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر متنوعة تضمنت 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و6 محاضر لعدم إصدار فواتير ، و8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، و2 محضر لتدني النظافة بجانب التحفظ على 200 كجم أسماك منتهية الصلاحية ، و20 صفيحة جبنة لسوء التخزظين ، وعدد من أجولة الدقيق المدعم خاص بالمخابز البلدية داخل أحد المخابز السياحية ، فيما تم غلق 2 مجمع عيادات طبية و2 معمل تحليل لإدارتها بدون ترخيصوقد تم تحرير تلك المحاضر، تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد كلف بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

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