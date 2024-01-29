مجلس جامعة جنوب الوادي يُقر 13 موافقة على تنظيم مؤتمرات وإنشاء لجان

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته، اليوم الاثنين، المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على عقد المؤتمر الدولي الثاني للأثار لكلية الاثار في الفترة من 25 - 26 فبراير القادم.

ووافق المجلس على مذكره التفاهم بين جامعة جنوب الوادي ومكتبة مصر العامة بقنا لزياده التنمية الثقافية وبحث سبل التعاون.

وعلى تجديد بروتوكول التعاون بين كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي وكليه التجارة بجامعة اسوان في مجال الدراسات العليا برامج الماجستير المهني.

رئيس الجامعة

ووافق المجلس أيضا على انشاء وحدة السجل المهارى بالجامعة لإصدار وثيقه معتمدة يحصل عليها الطالب مع شهادة التخرج ، وعلى مشروع الهوية والسمعة المؤسسية للجامعة، وايضا على الدليل الاسترشادى لتعزيز الموارد المالية ورفع كفاءة الانفاق في الجامعة.

ووافق أيضا على تشكيل لجنة عليا للأشراف على أعمال الامتحانات والكنترولات مشكلة من رؤساء الجامعة ونواب رئيس الجامعة السابقين.

إنشاء وحدات لاكتشاف المواهب:

ووافق أيضا على انشاء وحدات تابعه لمركز اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ والمبدعين وهي وحده المواهب الفنية بكليه التربية النوعية ووحده المواهب الأدبية بكلية الآداب ووحده المواهب العلمية بكليه العلوم ووحده المواهب التكنولوجية بكليه الهندسة ووحده المواهب الرياضية بكليه التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على انشاء وحدة الذكاء الاصطناعي الطبي بكلية الطب، وعلى اعتماد برنامجي اعداد معلمة رياض الأطفال واعداد معلم الجغرافيا بكلية التربية بقنا، وعلى انشاء وحده التدريب الاجباري الامتياز للصيادلة بكليه الصيدلة، وعلى اعتماد لائحة برنامج ليسانس في الآداب والتربية تخصص اللغة الألمانية وآدابها (اعدادي – ثانوي) بكلية التربية بالغردقة.