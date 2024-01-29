اقتصادي يكشف أسباب هبوط الجنيه ويضع روشتة لدعم العملة المصرية

قال الدكتور ياسر شويتة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنه في ظل وجود الأزمة الإقتصادية العالمية وتداعياتها وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول الناشئة من خلال الارتفاعات غير المسبوقة في معدلات التضخم عالمياً وارتفاعات أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، انعكس بشكل مباشر على تراجع القوة الشرائية للجنيه حيث فقد نسبة كبيرة من قيمته، وهو ما أنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن وحدوث تأثر على مستوى المعيشة.

وأضاف شويتة، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السلبية على الأوضاع الدولية والإقليمية ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر نتيجة تهديدات الحوثيين المستمرة لحركة التجارة العالمية بالمنطقة، أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية لمصر، لافتاً إلى أن ذلك جعل مصر تعانى من أزمة في نقص الدولار بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر بنهاية شهر ديسمبر لعام 2023 لتصل إلى 33% تقريبا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وتابع وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي،: " نظراً للارتفاعات المستمرة فى الأسعار، ولكى يتم التغلب على تلك الأزمة الاقتصادية، لابد من اتخاذ حزمة من الإجراءات الضرورية".

وكشف شويتة، عن روشتة اقتصادية يمكن من خلالها دعم قيمة العملة المصرية ودعم للاقتصاد الوطني، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال اقتصاد يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، منها زيادة الإنتاج من الحاصلات الزراعية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتحديداً القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس والقطن.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الإنتاج يعطى الجنيه المصري قوة ويرفع من قيمته، وهو ما يعنى زيادة القدرة على التصدير، وبالتالى ترتفع قيمة الجنية المصري أمام العملات الأخرى.

وأشار شويتة، إلى أنه لابد من مواجهة ظاهرة الاحتكار بكل قوة وحزم من جانب الدولة المصرية لحماية المستهلكين من جشع التجار المحتكرين وأحكام الرقابة المستمرة من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن.

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، على ضرورة ترشيد الاستهلاك في ظل الأزمة الاقتصادية، وترتيب الأولويات على مستوى الأسرة المصرية وزيادة الوعى بهذا الأمر والعمل على التعاون مع كافة أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة الاحتكار

وطالب الخبير الاقتصادي، كل أسرة مصرية أن تعمل على زيادة الدخل، من خلال البحث عن فرص عمل تساهم في المساعدة على التحديات الاقتصادية الحالية.