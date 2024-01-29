تقدم لخطبة فتاة واترفض .. كشف لغز العثور علي جثمان شاب بالسلام

كشفت التحريات الأولية لمباحث القاهرة ، غموض العثور على جثمان شاب سقط من الطابق السادس بمنطقة السلام، وتبين أن الشاب تخلص من حياته بعد قفزه من الطابق السادس، بسبب ارتباطه بفتاه وأنه تقدم لأسرتها للزواج منها، ورفضوه فقرر التخلص من حياته.

تقدم لخطبة فتاة واترفض .. كشف لغز العثور علي جثة شاب بالسلام

وأضافت تحريات مباحث القاهرة، أن الشاب تعرض لازمة نفسية، بعد رفضه الزواج من الفتاة ولذلك أقدم على انهاء حياته بالقفز من الطابق السادس.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السلام ، يفيد بسقوط شاب من أعلى عقار بالطابق السادس بعد مروره بحالة سئية بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، تنبي العثور على جثة شاب يدعي أحمد حسين، 25 عاماُ، يعمل عامل في فرن، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض علي هاربان بالقليوبية

كما ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، القبض على صاحب محل وآخر مالك مصنع، هاربين من أحكام غيابية وصلت جملتها إلى 50 سنة للأول و25 سنة للثاني، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة ضدهما وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على صاحب محل وآخر صاحب مصنع هاربين من تنفيذ أحكام غيابية ضدهما في محافظة القليوبية.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم الأول مالك محل أدوات كهربائية مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 50 سنة وكفالات مالية في 42 حكمًا مستأنفًا وجزئيًا بتهم تبديد واستيلاء وإيصال أمانة.

وتبين أن المتهم الثانى مالك مصنع للكابلات الكهربائية، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية في 52 حكمًا مستأنفًا، وجزئيًا بتهم تبديد، وإيصال أمانة ، تم التحفظ على المتهمين وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.