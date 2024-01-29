تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية ، من القبض على صاحب محل وآخر مالك مصنع، هاربين من أحكام غيابية وصلت جملتها إلى 50 سنة للأول و25 سنة للثاني، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة ضدهما وتولت النيابة التحقيق.

ضبط هاربان من 75 سنه أحكامًا غيايبة في حملة بالقليوبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على صاحب محل وآخر صاحب مصنع هاربين من تنفيذ أحكام غيابية ضدهما في محافظة القليوبية.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم الأول مالك محل أدوات كهربائية مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 50 سنة وكفالات مالية في 42 حكمًا مستأنفًا وجزئيًا بتهم تبديد واستيلاء وإيصال أمانة.

وتبين أن المتهم الثانى مالك مصنع للكابلات الكهربائية، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية في 52 حكمًا مستأنفًا، وجزئيًا بتهم تبديد، وإيصال أمانة .

تم التحفظ على المتهمين وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.