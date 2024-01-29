حكومة الكويت تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان والأمير يبدأ أول زيارة خارجية له للسعودية

أدت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة لمباشرة أعمالها رسمياً بعد أيام من تأدية اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، حيث أدى رئيس الوزراء الشيخ محمد الصباح ووزراء حكومته اليمين الدستورية في مجلس الأمة عملاً بالمادة (91) من الدستور.

وعقب أدائه اليمين الدستورية في مجلس الأمة، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف عن شكره لثقة القيادة السياسية محل تكليف ومسؤولية، قائلا "⁠نستشعر عظم القسم الذي أقسمناه والأمانة الملقاة على عاتقنا، وسنعمل على ترجمة التوجيهات السامية للعهد الجديد بأن لا أحد فوق القانون".

وأضاف: "سنعمل على استكمال مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد بالحزم والمحاسبة، ونمد يد التعاون والعمل المشترك مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة"، مؤكدا ضرورة توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصالح البلاد والعباد، وأن أمن الوطن وسلامته واستقراره خط أحمر لا تهاون فيه أو تراخٍ، لافتاً إلى أنه سيعمل على النهوض بالمؤسسة العسكرية (الدفاع - الداخلية) ورفع كفاءة منتسبيها.

وفيما أدى رئيس الحكومة الشيخ محمد الصباح اليوم أيضاً، اليمين الدستورية بصفته نائباً لأمير الكويت، يبدأ الأمير الشيخ مشعل الأحمد غداً الثلاثاء، أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم في ديسمبر الماضي، حيث يتوجه إلى السعودية في زيارة دولة.