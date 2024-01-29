مستوطنون يتظاهرون عند معبر كرم أبو سالم لمنع وصول المساعدات لغزة (شاهد)

عرضت فضائية “العربية”، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام مستوطنون بالتظاهر منذ أيام عدة عند معبر كرم أبو سالم لمنع وصول المساعدات لقطاع غزة.

ويظهر الفيديو لحظة تواجد عشرات من المستوطنين المتظاهرين عند معبر كرم أبو سالم رافعين أعلام إسرائيل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة





أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منطقة معبر كرم أبو سالم الحدودية مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.

وجاء قرار الجيش للحيلولة دون تنظيم التظاهرات اليومية لعائلات المحتجزين في غزة، التي تمنع دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع المنكوب، وذلك بحسب ما نشره موقع سكاي نيوز عربية.

وعلى مدار أيام، تجمهر مئات الإسرائيليين عند معبر كرم أبو سالم مما أدى إلى إغلاقه، بهدف منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أكدت تقارير صحفية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الإسرائيليين، بما فيهم عائلات بعض المحتجزين، أغلقوا المعبر الذي يفصل بين إسرائيل والقطاع، للضغط من أجل الإفراج عن ذويهم.

وصوتت الحكومة الإسرائيلية في شهر ديسمبر الماضي، على إعادة فتح المعبر أمام دخول المساعدات إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية وفق تعبير المنظمات الدولية.

وتقول منظمة تساف 9 التي تنظم الاحتجاج: لن تدخل أي مساعدات حتى يعود الرهائن إلى ديارهم.

وكانت الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بالحرص على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون انقطاع.

الخارجية القطرية: الاحتلال الإسرائيلى يعرقل إيصال المساعدات لقطاع غزة

أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولى بوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، أن وصول المساعدات إلى العريش يعتبر أسهل الخطوات فيما يتعلق بتحرك المساعدات من دول العالم لقطاع غزة، لكن هناك العديد من العراقيل التى يضعها الاحتلال الإسرائيلى لتوصيل المساعدات إلى داخل غزة، فى انتهاك فاضح للمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يقع على عاتق الاحتلال فى هذه الحالة ضمان الوصول لمستويات كافية من الإمدادات والمساعدات.

وطالبت الخاطر - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا) - بضرورة التعجيل فى إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة دون عوائق مع ضمان وصول مستويات كافية من الإمدادات.

وأشارت إلى أن عدد الشاحنات التى تعبر إلى غزة فى الوقت الراهن يصل فى بعض الأحيان إلى أقل من 100 شاحنة فى اليوم الواحد، وهو رقم محدود للغاية مقارنة بحجم احتياجات القطاع من الإمدادات والمساعدات العاجلة، وأيضا بعدد الشاحنات التى كانت تعبر المعبر قبل العدوان الإسرائيلى على القطاع فى السابع من أكتوبر الماضي، والتى تصل فى المتوسط إلى ما بين 400 و 500 شاحنة يوميا.

وأوضحت وزير الدولة للتعاون الدولى بوزارة الخارجية القطرية أن المساعدات تتنوع بين الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطينى وبين مساعدات يمكن الاستغناء عنها فى المرحلة الحالية، وهو ما نسعى إليه فى الوقت الراهن، مؤكدة الحرص على وصول المساعدات الملحة والضرورية للشعب الفلسطيني، خصوصًا الطبية والغذائية، وأن قطر تراجع بصفة مستمرة الاحتياجات الضرورية والفعلية للفلسطينيين، حتى تتمكن من إدخال ما يحتاجه فعليا الشعب الفلسطينى فى غزة من مساعدات.