جنوب إفريقيا: مستمرون في قضيتنا أمام "العدل الدولية" لوقف عدوان إسرائيل على غزة

قالت ماهلينجي موتسيري، المتحدثة باسم الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، إن حزبها رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، دعمًا للشعب الفلسطيني من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت ماهلينجي موتسيري لـ"لقاهرة الإخبارية"، أن بلادها مستمرة في قضيتها أمام العدل الدولية لأبعد نقطة لوقف العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكدت أن الحزب قدم الدعم للشعب الفلسطيني على أكمل وجه تضامنًا معهم أمام العدوان الإسرائيلي، لافتة إلى أن الأطفال الأبرياء في قطاع غزة لم يسلموا من عمليات القتل.

وطالبت بضرورة دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن بلادها ستقوم بمزيد من الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في قطاع غزة.

وثمنت المتحدثة باسم الحزب الحاكم، الدور المصري الذي وصفته بالفاعل تجاه الأوضاع في غزة.



