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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

" الصديقان " آخر ما كتب ممدوح الليثي عن دار الشروق بمعرض الكتاب

كتاب الصديقان
كتاب الصديقان

أصدرت دار الشروق الطبعة الثالثة لكتاب "الصديقان" في الذكرى العاشرة لرحيل السيناريست ممدوح الليثي ، ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب . 

ويتناول الكتاب علاقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالمشير عبد الحكيم عامر في شكل سينمائي ، حيث يسجل آخر إبداعات السيناريست الراحل ممدوح الليثي عن فترة دقيقة في حكم وحياة الرئيس جمال عبد الناصر.

كما يلقي الكتاب الضوء على صداقة عُمر جمعت رئيس الدولة ونائبه، وكان يتمنى ممدوح الليثي أن ترى قصته الأخيرة النور في عمل سينمائي ، ولعل ظهور القصة بهذه الصيغة السينمائية يُحقق له ما دأب على تنفيذه في حياته.

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