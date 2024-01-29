طبعة سادسة لـ"حكايات الليثي"..  للإعلامي عمرو الليثي بمعرض الكتاب

أصدرت دار الشروق الطبعة السادسة من كتاب "حكايات الليثي.. أنا وأجمل ناس في مصر" للإعلامي د. عمرو الليثي ، الصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع ، ويشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .

جاءت فكرة الكتاب "حكايات الليثي..أنا وأجمل ناس في مصر" من خلال مقالات الليثي التي كانت تنشر بعنوان حكايات الليثي ويتحدث عن مواقف فنية مع والده المنتج ممدوح الليثي أثناء إنتاج أعظم ما صنع في الدراما المصرية منها مسلسل العائلة ورأفت الهجوم وغيرها من الأعمال.

وفي كتاب "حكايات الليثي.. أنا وأجمل ناس في مصر"، يسلط عمرو الليثي الضوء على مشاهير الوطن العربي ومواقف عاصرها وشهد شاهد من أهلها مع والده عملاق الدراما المصرية الراحل ممدوح الليثي وعمه المنتج المنفذ جمال الليثي.

ويتحدث الكتاب عن حكايات مع فنانين عاشوا عصر الفن الذهبي منهم سعاد حسني ونادية لطفي العندليب عبدالحليم حافظ ويوسف بك وهبي عبدالحكيم عامر ومحمد فوزي وغيرهم.