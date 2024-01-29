10ملايين منتفع من خدمات منشآت الرعاية الأساسية فى 2023 بالدقهلية

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية على جهود إدارة الرعاية الاساسية بالمديرية والإدارات التابعة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية خلال العام الماضى والتى تضمنت تقديم الخدمات الصحية لنحو 10 ملايين مواطن.

وأكد الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية أن العام الماضى شهد زيادة منشات مبادرة التطوير الي 59 منشأة تعمل 24 ساعة مع وجود عيادات تخصصية مسائية.

وأضاف أنه جرى إنشاء 15 منشاة صحية جديدة وتطوير 22 فضلاً عن الانتهاء من فرش 30 أخرى علاوة على افتتاح 7 عيادات جديدة للعلاج الطبيعي.

أما على صعيد رفع الكفاءة المهنية للكوادر فقد أوضح أنه تم تدريب عدد 90 طبيباً علي اعمال الحزمة وعدد 60 ممرضة إلى جانب 120 من الأطباء والتمريض والاحصاء علي اعمال طب الأسرة ونحو 50 من الإدارات الصحية علي الادارة بالنتائج.

وتابع الطنبولى أنه تم استلام 3 وحدات أسنان وجهازين رسم قلب وعدد 5 اوتوكلاف كتبرعات من المجتمع المدنى بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولي من حياة كريمة مركز شربين حيث تم انشاء وتطوير عدد 18 منشاة ورفع كفاءة 11 أخرى.