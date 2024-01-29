أمين رابطة الجامعات الإسلامية: جهود الأوقاف مثال يحتذى للمؤسسات الدينية في العالم

أعرب الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن شكره وشكر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مقدرًا الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الأوقاف في الاشتباك ومواجهة القضايا الشائكة التي تواجه الأمة الإسلامية.

سامي الشريف

جهود وزارة الأوقاف تعتبر مثالًا يحتذى للمؤسسات الدينية في العالم الإسلامي

وأكد أن جهود وزارة الأوقاف تعتبر مثالًا يحتذى للمؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، في معالجة القضايا التي تواجه الناس، وتبصير الناس بقضايا المجتمع، مشيدًا بدورها في تصحيح الأخطاء ونشر صحيح الدين، وهذا أمر ملحوظ ومشاهد في تميز أداء الأئمة على المنابر والواعظات في دروسهن نتيجة ما قُدم لهم من دورات تدريبية ومهارية لرفع مستواهم العلمي والمعرفي، من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية وتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية لتيسير حصول الأئمة على ما يحتاجون إليه من دراسات مستفيضة تساعدهم في خطابهم الدعوي الرشيد.