الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

أمين رابطة الجامعات الإسلامية: جهود الأوقاف مثال يحتذى للمؤسسات الدينية في العالم

الدكتور سامي الشريف
الدكتور سامي الشريف

 

أعرب الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن شكره وشكر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مقدرًا الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الأوقاف في الاشتباك ومواجهة القضايا الشائكة التي تواجه الأمة الإسلامية.

txt

وزير الأوقاف: حاجة العالم إلى الخطاب الديني الرشيد أكبر من أي وقت مضى

txt

إصدارات الأوقاف المترجمة تتخطى الـ200 كتاب

سامي الشريف

جهود وزارة الأوقاف تعتبر مثالًا يحتذى للمؤسسات الدينية في العالم الإسلامي

وأكد أن جهود وزارة الأوقاف تعتبر مثالًا يحتذى للمؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، في معالجة القضايا التي تواجه الناس، وتبصير الناس بقضايا المجتمع، مشيدًا بدورها في تصحيح الأخطاء ونشر صحيح الدين،  وهذا أمر ملحوظ ومشاهد في تميز أداء الأئمة على المنابر والواعظات في دروسهن نتيجة ما قُدم لهم من دورات تدريبية ومهارية لرفع مستواهم العلمي والمعرفي، من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية وتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية لتيسير حصول الأئمة على ما يحتاجون إليه من دراسات مستفيضة تساعدهم في خطابهم الدعوي الرشيد.

الجريدة الورقية